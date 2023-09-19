رسميًا.. اعلان نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا الدور الثاني 2023 رابط منظومة استعلام النتائج

أعلن المركز الوطني للامتحانات، مساء اليوم الثلاثاء عن نتائج امتحانات الدور الثاني لشهادتي إتمام مرحلتَي التَّعليم الأساسي والثانوي بالخارج وامتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة والتعليم الديني بالداخل.

وبإمكان جميع التلاميذ والطلبة التعرف على نتائجهم من خلال الدخول على رابط التالي :

موقع نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا الدور الثاني 2023

يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية القسم العلمي و الادبي و الديني للعام الدراسي 2023 الدور الثاني من خلال الرابط التالي:

( [ > https://bit.ly/439osT9 < ] )