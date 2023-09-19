الرئيس البولندي لـ”المنفي”: أتضامن مع جميع المتضررين من مأساة درنة الهائلة

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برقية تعزية من الرئيس البولندي “أندجي دودا”، عبر فيها عن تضامنه وتضامن شعبه مع الكارثة التي حلت بمدينة درنة وخلفت آلاف الضحايا والمفقودين والمصابين.

وقال الرئيس البولندي في نص البرقية: “تأثرت بأنباء العواقب المأساوية للإعصار والفيضانات في المناطق الشرقية من ليبيا، نيابةً عن الشعب البولندي وباسمي شخصيا أتقدم إليكم بخالص التعازي”.

وأضاف الرئيس الولندي: “تنضم بولندا والبولنديون في هذه اللحظات الصعبة إلى آلام جميع الذين فقدوا أحباءهم وتضرروا من هذه الكارثة”، معبر عن تضامنه مع جميع المتضررين من هذه المآساة الهائلة”.