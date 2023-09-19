مصلحة الجوازات تصدر عدد من القرارات الجديدة

أصدرت مصلحة الجوازات والجنسية بوزارة الداخلية، عددا من القرارات التي من شأنها تقديم المساعدة للمدن المتضررة في شرق ليبيا.

وشملت الإجراءات تسهيل منح تأشيرات دخول فرق الإغاثة والإنقاذ العربية والأجنبية، وتسهيل إجراءات الموافقة لدخول بعثات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للإنقاذ، إضافة إلى تكليفات لمنظومة طباعة الجوازات بإصدار جوزات سفر مستعجلة لمن لا يمتلكونها من خلال العمل 24 ساعة، وتسليم وثائق سفر لمساعد رئيس مصلحة الجوازات لاستخدامها في الحالات الطارئة وتفويضه في عدد من الصلاحيات التي من شأنها تخفيف معاناة سكان المدن المنكوبة.

على أن يتم تشكيل لجنة برئاسة مساعد رئيس المصلحة بالمنطقة الشرقية والتواصل مع الغرفة الرئيسية بوزارة الداخلية على مدار 24 ساعة.