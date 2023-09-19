شاهد.. تعليق جديد للقيادي محمد الحصان بشأن أخر المستجدات ويشن هجوماً ضد مثيري الفتنة

تحدث آمر غرفة العمليات بالكتيبة 603 مشاة التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى “محمد الحصان” من درنة عن آخر المستجدات، مهاجمًا من يثيرون الفتنة بين الليبيين.

وعلق آمر كتيبـة 603 محمـد الحصان على الانباء المتداولة اليوم الثلاثاء في صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن اصدار اوامر بإخلاء مدينة درنة.

ووبخ الحصان من درنة احدى غرف إشاعات الواتساب عن طردهم من المنطقة الشرقية قائلًا : “الناس ماتت بآلاف وليبيا تهردت ستين تهريدة و انتم مازال تبو تقسموها 16 , انتم دم في عروقكم ولا بنزينة ؟”.

ونفى القيادي محمد الحصان المتواجد في مدينة درنة، في تسجيل صوتي له، صحة المعلومات التي تشير إلى إخلاء مدينة درنة، مؤكداً أن عمليات البحث والانتشال مستمرة بوتيرة جيدة.

وأضاف محمد الحصان من درنة ردًا على حملة الاشاعات الجديدة :”مافيش طرد للناس اللي جاية من الغرب ، الكل يفتش وكل جهاز شاد عمله والمعاملة كويسة” .