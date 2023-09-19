شاهد بالفيديو : الاسعاف والطوارئ يرد على ماراج حول فقدان الجهاز 400 عنصر في درنة

نفى أسامة علي المتحدث باسم جهاز الاسعاف والطوارئ طرابلس، اليوم الثلاثاء عن فقدان الجهاز 400 عنصر في درنة اليوم وتحولهم الى مصير مجهول مؤكدًا على أنها مجرد اشاعات .

وفي وقت سابق، نسبت قناة محلية تصريحًا للمتحدث باسم جهاز الاسعاف والطوارئ طرابلس، عن فقدان الجهاز 400 عنصر في درنة ماتسبب بإثارة هلع لدى أهاليهم .

وفي السياق، نشر الجهاز تعميم صحفي جاء فيه :”ننفي ما يتداول عبر بعض القنوات عن تصريحنا بفقد الاتصال بعناصرنا الطبية في المنطقة الشرقية وان كل الاخبار التي تصدر من خلالنا كتصريحات رسمية يتم اعلانها في الصفحة الرسمية للجهاز”.

ويأتي ذلك عقب أن شهدت مدينة درنة، انقطاعا في الاتصالات وشبكة الكهرباء، بعد يوم من احتجاجات شهدتها المدينة المنكوبة، شرق ليبيا، للمطالبة بمحاسبة السلطات، عقب كارثة الفيضانات التي قتل فيها الآلاف، قبل أن تعود تدريجيا في وقت لاحق.