سويدان: 70% نسبة الأضرار في البنية التحتية بالمناطق المنكوبة

ليبيا – أعلنت غرفة الطوارئ بمصلحة الطرق والجسور إنجاز جميع أعمال فتح المسارات البديلة في كل المناطق المتضررة شرق البلاد.

رئيس غرفة الطوارئ بمصلحة الطرق والجسور حسين سويدان، قال في تصريحات خاصة لمنصة “حكومتنا” إن نسبة الأضرار في البنية التحتية في المناطق المنكوبة تقدر بحوالي 70%، مؤكدا انهيار 11 جسرا جراء السيول، منها 2 تربطان درنة بمدينتي سوسة والقبة، و6 أخرى داخل درنة، و3 جسور في الطريق الممتد بين شحات و سوسة.

وأكد سويدان انهيار 80% من العبارات المائية في جميع المدن والقرى في المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن الأضرار في الطرق العامة تقدر بـ 50% في المناطق المنكوبة.

ولفت رئيس غرفة الطوارئ بمصلحة الطرق والجسور النظر إلى تعزيز فرق المصلحة في المنطقة الشرقية بفريقين إضافيين من 13 عنصرا، إضافة إلى فريق المصلحة فرع البطنان الذي يتكون من 16 عنصرا.