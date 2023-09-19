بالفيديو.. الصحفية نعيمة المصراتي ترد على الاشاعات : اُستقبلنا برحابة صدر في درنة

تحدثت الصحفية نعيمة المصراتي خلال بث مباشر من مدينة درنة مطمئنة المواطنين ونافيه مايتردد من اشاعات خلال الساعات الماضية حول طرد الصحافيين او غيرهم.

وقالت الصحفية نعيمة المصراتي، اُستقبلنا برحابة صدر في درنة و لا يوجد طرد للصحافيين او غيرهم ولا سرقة الاغاثة، الناس فاقدة اهلها مش ناقصة اشاعات .

ويأتي ذلك عقب أن شهدت مدينة درنة، انقطاعا في الاتصالات وشبكة الكهرباء، قبل أن تعود تدريجيا في وقت لاحق.

وفي وقت سابق، تردد انباء عن طلب سلطات شرق ليبيا من الصحفيين، مغادرة مدينة درنة التي ضربتها قبل أكثر من أسبوع فيضانات قاتلة خلفت آلاف القتلى.