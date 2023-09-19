“اتقوا الله يا ناس”.. قياديون من غرب ليبيا يفندون الشائعات بشأن انقطاع الاتصلات وطرد فرق الإنقاذ والإغاثة من درنة

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فند قياديون من غرب ليبيا، اليوم الثلاثاء، الإشاعات التي أطلقتها قناتي “التناصح” و “فبراير” والحسابات التابعة لها على منصات التواصل الاجتماعي، بشأن انقطاع الاتصالات في شرق ليبيا وطرد لفرق الإنقاذ الدولية والأطقم الطبية من المنطقة الغربية.

وحذّر، محمد الحصان، آمر الكتيبة 166 مصراتة، الموجود في درنة، من لإشاعات التي تمّ الترويج لها بشأن تلك الإشاعات.

وأكد الحصان، أن الأمور تسير بشكل طيب. وقال الحصان في تسجيل صوتي: “مازال هناك من يريد بث الفتن.. عيب.. بالعكس الأمر طيبة.. اتقوا الله يا ناس.. إلى أين تريدون الوصول.. دم ولا بنزينا اللي تمشي في عروقكم”.

من جانبه قال، عبدالحميد عيسى خضر، أحد قيادات مصراتة ومنسق للاغاثة منها في درنة: “حرب معادش في واللي مش عاجبه يمشي يدير تحليل يشوف روحه منين.. من يقولوا طردوا الأطقم أقول لهم اتقوا الله.. بالله ما تفسدوا علينا.. ليبيا معش فيها قطيعة.. الوضع في درنة على ما يرام”.

من جهته، فنّد أسامة علي، المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الإشاعات التي تمّ ترويجها بشأن فقدان التواصل مع الفرق الطبية في درنة.

وأكد أنهم “مستمرون في العمل ولا صحة للشائعات بطلب إخلاء الفرق الطبية من المدينة وهذا جزء من غرفة العمليات مع توضيح وقت التواصل بين الفرق”.

وقال علي: ” ننفي ما يتداول عبر بعض القنوات عن تصريحنا بفقد الاتصال بعناصرنا الطبية في المنطقة الشرقية وأن كل الأخبار التي تصدر من خلالنا كتصريحات رسمية يتم إعلانها في الصفحة الرسمية للجهاز”.