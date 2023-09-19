وزارة الصحة بالحكومة المكلفة تنفي منع بعض العناصر الطبية من العمل في درنة

نفت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المكلفة ما نشرته بعض وسائل الإعلام من تسجيلات صوتية لأطباء ليبين يشتكون قرارات وزير الصحة عثمان عبدالجليل ومحاولة إبعادهم.

وأكدت الوزارة بأن ما تم نشره عارٍ عن الصحة، وأهابت بالمواطنين بعدم الانجرار إلى مثل هذه الأخبار الكاذبة والمضللة الصادرة عن بعض ضعاف النفوس بهدف شق الصف.

وأكدت الوزارة أن العناصر الطبية والطبية المساعدة الشرفاء كانوا في الصفوف الأولى إلى جانب فرق الاغاثة والإنقاذ منذُ اليوم الأول لوقوع الكارثة وتنادوا من كل مدن ومناطق وقرى ليبيا لأداء واجبهم المهني والأخلاقي.

كما أكدت الوزارة أن وزير الصحة بالحكومة الليبية عضو اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة عثمان عبدالجليل لم يقصي أحداً عن أداء واجبه ولم يتوانى أبداً عن تثمين جهود الأطقم الطبية والطبية المساعدة في تصريحاته الصُحفية لوسائل الإعلام المختلفة المحلية والدولية ومن خلال المؤتمر الصُحفي اليومي للجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة.

وأبدت الوزارة استغرابها مما تم نشره مشيرة إلى أنه يتوجب على القنوات الإعلامية أن يكون واجبها وطني خاصة في هذا الوقت العصيب وأن تحذو حذو قنوات ووسائل الإعلام النزيهة وأن تبتعد عن بث الشائعات وعدم الطعن في مؤسسات الدولة وأجهزتها.

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وحذرت الوزارة من أن ما تم نشره سيتم التعامل معه عبر القضاء لأنها لا تتعدى أخلاقيات الإعلام فحسب بل تستهدف الترويج للفوضى.