فريق أُممي يعلن منعه من الوصول الى درنة ومسؤول بشرق ليبيا يعلق

(CNN)– قال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن فريقا تابعا للأمم المتحدة كان من المقرر أن يسافر إلى درنة في ليبيا، الثلاثاء، تم منعه من الوصول إلى المدينة.

وكانت المجموعة مسافرة للمساعدة في آثار الفيضانات التي دمرت المنطقة، بعد العاصفة دانيال.

وفي بيان، قالت نجوى مكي من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لشبكة CNN: “كان من المقرر أن يسافر فريق الأمم المتحدة من بنغازي إلى درنة اليوم ولكن لم يُسمح له بالمضي قدمًا. نحن نتواصل مع السلطات المحلية ونواصل مراقبة التطورات. الوصول المستمر دون عوائق أمر ضروري للعاملين في المجال الإنساني للقيام بعملهم المنقذ للحياة”.

وأضاف المتحدث: “يمكننا أن نؤكد أن فرق البحث والإنقاذ وفرق الطوارئ الطبية وزملاء الأمم المتحدة الموجودين بالفعل في درنة يواصلون العمل”.

في المقابل، قال عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية في حكومة شرق ليبيا، لقناة “العربية”: “هذا تصريح غريب وغير مفهوم من بعثة الأمم المتحدة”.

وشدد على أن الحكومة ليست منفتحة فقط على فرق وكالات الأمم المتحدة فحسب، بل ترحب بها بحماس.

وأضاف الحويج: “ستسمح الحكومة لجميع فرق وكالات الأمم المتحدة، ليس فقط السماح لهم ولكننا في الواقع نرحب بهم لمساعدتنا في هذا… نحن جزء من الأمم المتحدة؛ هذه المنظمات لديها المصداقية، ونريدها أن تعمل”.

في وقت سابق الثلاثاء، ظهرت شائعات تفيد بأن السلطات أمرت بإخلاء المدينة الساحلية بشرق ليبيا التي تعرضت لفيضانات مدمرة. ومع ذلك، قال مسؤول كبير في الجيش الوطني الليبي لشبكة CNN إنه لم يتم إخلاء المدينة، بل يتم تطهير المناطق المدمرة لأسباب أمنية وصحية.