سرق نصف مليون دولار.. القبض على شخص يمتهن سرقة المنازل في بنغازي

تمكن “قسم التحريات العامة” بمديرية أمن بنغازي، اليوم الثلاثاء من ضبط شخص يمتهن سرقة المنازل متلبساً بسرقة إحدى المنازل بمنطقة القوارشة وأبرز هذه السرقات سرقة مبلغ 500.000 ألف دولار من إحدى المنازل.

وبعد ورود معلومات لدى أعضاء التحريات في ساعات مُتأخرة من الليل من إحدى المصادر الموثوقة بأن هناك أحد الأشخاص يقوم بسرقة منزل بمنطقة القوارشة .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس قسم التحريات العامة بالمديرية عقيد أشرف الشلطامي تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وتم إنتقال أعضاء التحريات إلى منطقة القوارشة وعند وصولهم شاهدو الشخص المطلوب أثناء خروجه من المنزل وتم التعامل معه وضبطه متلبساً بالسرقة وإتلاف المنزل وبحوزته جهاز لاسلكي وتم الانتقال به إلى القسم .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ف.م.ف من مواليد 1992 ليبي الجنسية وإعترف بعدة سرقة أبرزها_ 1_سرقة مبلغ مالي وقدره 500.000 ألف دولار من منزل بمنطقة الهواري 2_سرقة مبلغ مالي وقدره 37.000 من منزل آخر بمنطقة الهواري 3_سرقة المنزل الذي تم ضبطه فيه متلبساً بمنطقة القوارشة وتقدر المسروقات والاتلاف بمبلغ وقدره 50.000 ألف دينار 4 سرقة مبلغ مالي وقدره 25.000 ألف دينار بالإضافة إلى مجوهرات ثمينة داخل خزنة حديدية قام بإتلافها ورميها بمنطقة بودزيرة .

وكما أفاد بأن هناك شخص آخر كان يرافقه اثناء قيامه بعمليات السرقة جاري البحث عنه .

وأتخدت كافة الإجراءات القانونية حياله وتم إحالته موقوفاً إلى النيابة العامة.