شكري يبحث مع نظيره البريطاني تطورات الملف الليبي والوضع الإنساني في المنطقة الشرقية

ليبيا – بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ، الإثنين ،مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة،تطورات الملف الليبي والوضع الإنساني في المنطقة الشرقية على إثر الدمار الذي سببه إعصار دانيال.

السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية،أشار إلى أن الوزيرين تبادلا الرؤى ووجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الملف الليبي والوضع الإنساني في الشرق الليبي على إثر الدمار الذي سببه الإعصار “دانيال”، وما أسفر عنه من خسائر كبيرة في الأرواح، فضلاً عن الخسائر المادية الضخمة.

واستعرض الوزير سامح شكري في هذا السياق جهود مصر في تقديم الدعم الإنساني للأشقاء الليبيين، وكذلك جهود دفع العملية السياسية في ليبيا للوصول إلى عقد الانتخابات لإنهاء الأزمة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.