قمر صناعي أوروبي يصدر خرائط محدثة لمساعدة فرق الإنقاذ في درنة

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، اليوم الثلاثاء، أن قمرًا صناعيًا تابعًا للتكتل، بدأ إنتاج خرائط محدثة لمساعدة فرق الإنقاذ المحلية والدولية العاملة بمدينة درنة والمناطق المنكوبة شرق ليبيا هذه الأيام.

وأوضحت البعثة الأوروبية أن «القمر الصناعي كوبرنيكوس التابع للاتحاد الأوروبي يقوم بإنتاج خرائط توفر معلومات جغرافية مكانية ضرورية لمساعدة فرق الإنقاذ على التنسيق ودعم الأشخاص الأكثر تضررًا، وذلك دعمًا للاستجابة للفيضانات المأساوية التي ضربت ليبيا»، وفقًا لما نشرته البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك»، حسب صحيفة الوسط .