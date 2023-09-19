ليبيا الان

لجنة اعادة الإعمار والاستقرار تستمر في أعمال إنشاء العبارة المؤقتة لتصريف مياه الأمطار عبر وادي درنة

تم النشر منذُ 15 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات
استمرت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار  بإنشاء العبارة المؤقتة لتصريف مياه الأمطار عبر وادي درنة، والتي تعد حلا مؤقتاً لربط المدينة، وفي المرحلة الثانية من الأعمال، بدأت اللجنة بإنشاء الطريق الرابط بين شرق وغرب مدينة درنة، حيث من المتوقع الانتهاء من هذا العمل في غضون 72 ساعة فقط.

كما تم الاستعانة بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي لتوفير الأنابيب الخاصة بالعبارة، حيث بلغ قطر الأنابيب 1.6 متر وطولها 7.5 متر. وتتولى شركة وطنية مهمة تنفيذ الأعمال بإشراف فني هندسي متخصص من قبل اللجنة.

 

 

الوسوم

#مدينة درنة تصريف مياه الأمطار لجنة إعادة الإعمار والاستقرار ليبيا مشروع النهر الصناعي

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك