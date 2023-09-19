لجنة اعادة الإعمار والاستقرار تستمر في أعمال إنشاء العبارة المؤقتة لتصريف مياه الأمطار عبر وادي درنة

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استمرت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار بإنشاء العبارة المؤقتة لتصريف مياه الأمطار عبر وادي درنة، والتي تعد حلا مؤقتاً لربط المدينة، وفي المرحلة الثانية من الأعمال، بدأت اللجنة بإنشاء الطريق الرابط بين شرق وغرب مدينة درنة، حيث من المتوقع الانتهاء من هذا العمل في غضون 72 ساعة فقط.

كما تم الاستعانة بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي لتوفير الأنابيب الخاصة بالعبارة، حيث بلغ قطر الأنابيب 1.6 متر وطولها 7.5 متر. وتتولى شركة وطنية مهمة تنفيذ الأعمال بإشراف فني هندسي متخصص من قبل اللجنة.