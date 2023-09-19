إجتماع رباعي لبحث سبل دعم المدن المنكوبة

إجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء الثلاثاء، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وتناول الاجتماع دعم المدن المنكوبة في إطار المرجعيات القانونية، بما يضمن وصول المخصصات المالية في إطار عالٍ من الشفافية.

وعرض الدبيبة جهود الحكومة في مواجهة الأزمة الإنسانية في المناطق المنكوبة، موضحا نسبة إنجاز الحكومة وأجهزتها المختلفة لهذه الجهود ولمقررات اجتماعات مجلس الوزراء الأخيرة.

كما ناقش المجتمعون سبل تذليل العوائق أمام فرق الدعم الدولي العاملة على الأرض، وبحث طلبات الدعم التي تقدمت بها عدد من الدول الصديقة والشقيقة.