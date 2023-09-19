فيديو مؤثر لشاب خرج متطوعاً ليلة الكارثة وعند عودته لم يجد منزلهم

بثت صحيفة المرصد الليبية، اليوم الثلاثاء مقطع فيديو لشاب ليبي خرج متطوعاً ليلة كارثة الاعصار و عاد ولم يجد منزلهم واستمر متطوعًا حتى اليوم.

ويظهر الفيديو الشاب وهو يدل الفريق الروسي و هيئة السلامة عن أماكن غرف والده و والدته و اشقائه عله يعثر على جثامينهم و يدفنهم أهون عليه مما لو ابتلعهم البحر.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح إعصار “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا مخلفا دمارا كبيرا، سارعت على إثره العديد من الدول لإرسال فرق متخصصة للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وانتشال الجثث التي انتشرت بالآلاف خاصة في درنة.

وخلف الإعصار والفيضانات الناجمة عنه أيضا 11 ألفا و470 قتيلا و10 آلاف و100 مفقود، و40 ألف نازح شمال شرقي البلاد، وفقا لأرقام نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، في 16 سبتمبر الجاري.