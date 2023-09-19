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الحويج والقنصل اليوناني يُعزيان أسر فريق “فزعة شباب بنغازي”

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

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قدّم وزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية، عبدالهادي الحويج والقنصل اليوناني، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء لأسر شباب “فزعة شباب بنغازي” الذين قضوا نحبهم في حادث سير مروري مروع مع فريق الإنقاذ الإنساني من الحكومة اليونانية.

ورافق الحويج والقنصل اليوناني، ممثلين عن الجالية اليونانية المقيمة في بنغازي وموظفي وزارة الخارجية،

وقالت الخارجية، إن الوزير والقنصل اليوناني انتقلا إلى مقر إقامة أسر الشباب في مناطق الليثي وشبنة وقنفودة والسلماني.

وتوفي ستة شباب من فريق “فزعة شباب بنغازي” الإثنين إثر تعرضهم لحادث سير مأساوي في طريق عودتهم من درنة إلى بنغازي.

والشباب هم: “محمد المجبري ويوسف الدينالي وبالعيد التاورغي ومهند الزليتني وهاشم الشريف وناجي بن سعود”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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