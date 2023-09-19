المسماري: فرق الإنقاذ الدولية ما زالت تعمل في درنة ولم يتم طرد أي إعلامي

عقد الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مؤتمر صحفي مساء أمس الثلاثاء، بخصوص تطورات الأوضاع في المدن المنكوبة بشرق ليبيا.

وأكد المسماري، أن فرق الإنقاذ الدولية ما زالت تعمل في درنة، ولم يتم طرد أي إعلامي من الموقع، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 10 آلاف ضابط صف وجندي يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ.

وأضاف أن الإحصائيات الرسمية الموثقة للضحايا حتى اليوم تؤكد وفاة ودفن 3332 شخصاً، مشيراً إلى هناك هناك جثث تم دفنها دون التعرف عليها، وقد يكون هؤلاء في تعداد المفقودين، لافتاً إلى أن النيابة العامة ووزارة الصحة تقوم بتصوير الجثث قبل دفـنها للتعرف عليها من ذويهم.

وذكر المسماري أن حي البلاد بالكامل جرفته الفيضانات وهو موجود حاليا في عمق البحر، مشيراً إلى أن السيول افقدت ليبيا عشرات الخبرات من الأطباء والمهندسين وغيرهم فصنع سميتو وحده فـقد 35 مهندسا وفني تشغيل.

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