ليبيا الان

المسماري: فرق الإنقاذ الدولية ما زالت تعمل في درنة ولم يتم طرد أي إعلامي

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




عقد الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مؤتمر صحفي مساء أمس الثلاثاء، بخصوص تطورات الأوضاع في المدن المنكوبة بشرق ليبيا.

وأكد المسماري، أن فرق الإنقاذ الدولية ما زالت تعمل في درنة، ولم يتم طرد أي إعلامي من الموقع، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 10 آلاف ضابط صف وجندي يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ.

وأضاف أن الإحصائيات الرسمية الموثقة للضحايا حتى اليوم تؤكد وفاة ودفن 3332 شخصاً، مشيراً إلى هناك هناك جثث تم دفنها دون التعرف عليها، وقد يكون هؤلاء في تعداد المفقودين، لافتاً إلى أن النيابة العامة ووزارة الصحة تقوم بتصوير الجثث قبل دفـنها للتعرف عليها من ذويهم.

وذكر المسماري أن حي البلاد بالكامل جرفته الفيضانات وهو موجود حاليا في عمق البحر، مشيراً إلى أن السيول افقدت ليبيا عشرات الخبرات من الأطباء والمهندسين وغيرهم فصنع سميتو وحده فـقد 35 مهندسا وفني تشغيل.

Trending

وزارة التعليم: 114 مدرسة تضررت جراء السيول بشرق ليبيا
Trending

طائرات محملة بالمساعدات وفرق إغاثة.. الإمارات يتصدر الدعم الدولي لليبيا بعد كارثة دانيال






المقال السابقالمنفي يبحث مع دبيبة وتكالة والكبير سبل دعم المدن المنكوبة بشرق ليبيا


يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك