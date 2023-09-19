أردوغان يدلي بتصريحات جديدة بشأن ليبيا

صرح الرئيس رجب طيب أردوغان، أن بلاده اتخذت إجراءات فورية من أجل مساعدة ليبيا في مواجهة كارثة الفيضانات، مؤكدا على “عدم ترك الليبيين وحدهم”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأمريكية.

وأوضح أردوغان أن ليبيا تعرضت لعواصف وفيضانات تسببت في دمار كبير وخسائر في الأرواح تجاوزت 10 آلاف شخص وآلاف المفقودين.

وأضاف أن بلاده أرسلت في المرحلة الأولى مساعدات مكونة من ثلاث سفن وثلاث طائرات و567 شخصا ومئات الآليات وآلاف الأطنان من المواد الغذائية والإيواء والمواد الصحية.

وذكر أن منظمات المجتمع المدني التركية تشارك في العمل في المنطقة بكافة إمكانياتها الخاصة.

وأضاف: “نحن دولة تقف إلى جانب الضحايا والمظلومين في أي مكان في العالم، لم ولن نترك أشقاءنا الليبيين وحدهم”.​​​​​​​

وأعرب أردوغان عن أمله في أن تتحرك الدول الصديقة والشقيقة أيضا لمساعدة الشعب الليبي.