الفريق الحكومي للطوارئ يصدر الإيجاز اليومي ليوم الثلاثاء

أصدر الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة الإيجاز اليومي ليوم الثلاثاء والذي أوضح تواصل أعمال البحث وانتشال الجثث، بالإضافة لطلعات جوية لإنشال الضحايا من البحر وتقديم الرعاية الصحية والنفسية للمتضررين بالإضافة لإيصال سلال الإمدادات الغذائية .

كما ذكر الإيجاز إعلان وزارة الاقتصاد عن تبني مجلس أصحاب الأعمال الليبيين مبادرة لاستكمال 2000 وحدة سكنية بمدينة درنة لدعم الأسر المتضررة.

وأكد الإيجاز تواصل أعمال فتح المسارات وصيانة الطرقات وحصر الأضرار وتوافد قوافل الإغاثة المحلية وتنسيق الدولية عبر مصلحة الجوازات والجنسية لتنظيم منح التأشيرات .