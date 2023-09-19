قائد فريق الإنقاذ التونسي: السلطات الليبية المطلوب لأعمال البحث والإنقاذ في درنة

العنوان

أكد، قائد فريق البحث والإنقاذ التونسي، العميد طارق الوسلاتي، اليوم الثلاثاء، أن السلطات المحلية في شرق ليبيا، وفرت جميع ما هو مطلوب لعمليات البحث والإنقاذ في درنة.

ونفى الويلاتي، في مقابلة مع قناة الحدث/العربية، وجود أي نية للفريق التونسي والفرق العربية والدولية للانسحاب من درنة.

وأكد، استمرار عمل جميع الفرق العربية في المدينة لحين تجاوز الأزمة.

وقال الوسلاتي: “في البداية واجهتنا صعوبات في الوصول إلى المنازل بسبب الحواجز الترابية، ومع ذلك تم جلب معدات ثقيلة ساهمت في انتشال الجثث من المنازل”.

وأضاف: “الآن أصبح هناك فرق كبير.. والسلطات الليبية وفرّت كل المعدات وفتحت مسارات للطرق”.

وأكد أنّه تم تقسيم المنطقة إلى قطاعات تدخل بالتنسيق مع السلطات المحلية الليبية، حيث تعمل فرق على البر وأخرى على الشاطئ والميناء شرق المدينة.

وأضاف، أن فريق البحث والإنقاذ التونسي متعدد الاختصاصات نجح في انتشال 100 جثة وقدم المستشفى الميداني الإسعافات اللازمة لحوالي 500 شخص.