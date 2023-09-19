فيديو : مأساة فلسطيني عاش في درنة 55 عاما يبحث عن أبناءه الستة بين الركام

وثق مقطع فيديو، مشاهد مؤثرة لمأساة مقيم فلسطيني عاش في مدينة درنة 55 عاما يبحث عن أبناءه الستة بين الركام عقب الاعصار الذي ضرب المدينة .

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح إعصار “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا مخلفا دمارا كبيرا، سارعت على إثره العديد من الدول لإرسال فرق متخصصة للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وانتشال الجثث التي انتشرت بالآلاف خاصة في درنة.

وخلف الإعصار والفيضانات الناجمة عنه أيضا 11 ألفا و470 قتيلا و10 آلاف و100 مفقود، و40 ألف نازح شمال شرقي البلاد، وفقا لأرقام نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، في 16 سبتمبر الجاري.