انطلاق أعمال اللجنة العليا للإرشاد والتوجيه الاجتماعي والدعم النفسي ببنغازي

بنغازي الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 (وال)- انطلقت بمدينة بنغازي، أعمال اللجنة العليا للإرشاد والتوجيه الاجتماعي والدعم النفسي بوزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية المشكلة بقرار رقم (80) من وزير الشؤون الاجتماعية.

هذا وتم تشكيل فرق عمل فرعية في كافة المناطق المنكوبة التي تعرضت للسيول والفيضانات والمدن والمناطق الأخرى التي تتواجد بها الأسر المتضررة.

وأكدت اللجنة على أهمية العمل بشكل منظم ومهني وفقا لاختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية، باعتبارها الجهة الرسمية التي يمكن أن تعمل وبشكل مستمر حتى انتهاء الأزمة، ومصدر رسمي للبيانات والمعلومات من جهة، ومسؤوليتها الاجتماعية والإنسانية في تقديم كافة الدعم النفسي والاجتماعي للأسر التي تعرضت للسيول والفيضانات، وتسببت في أضرار اجتماعية ونفسية جسيمة من جهة أخرى.

كما أكدت على أهمية توحيد الجهود، للوصول لهدف مشترك يحقق المصلحة للمتضررين، بدلا من تكرار نفس الجهود وبشكل مبعثر دون الوصول لنتيجة تذكر، وأن الليبيين في شرق البلاد وغربها وجنوبها، طالهم الوجع والمصاب والضرر، متضامنين مع إخوتهم وأهلهم في المناطق المنكوبة.

وأوضحت أن كافة لجانها الفرعية، لن تدخر جهدا وتعاونا مع كافة الجهات الرسمية والمحلية والاجتماعية، في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للرفع من همة الشعب في تخطي هذا المصاب الجلل، وبناء الوطن الواحد من أجل الشهداء الذين ستبقى ذكراهم خالدة في قلوب كل الليبيين. (وال – بنغازي)

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