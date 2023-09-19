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“الصور” يعقد اجتماعًا في سرت لتعزيز جهود تحديث هيئة النيابة ومكافحة الجريمة

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

التقى النائب العام “الصديق الصور” في مقر نيابة سرت الابتدائية، كل من رئيس نيابة سرت الابتدائية، ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب، وعميد بلدية سرت، ومدير صندوق إعمار مدينة سرت.

تناول اللقاء مناقشة تنسيق الجهود لتحديث هيئة النيابة بما في ذلك تنفيذ مخطط تهيئة فضاء العمل. وتم أيضًا مناقشة تنسيق جهود تحديث هيئة النيابة، بإنفاذ مخطط تهيئة فضاء العمل، ورفد تدابير تهيئة مؤسسات الإصلاح والتأهيل في المدينة؛ وجعل أعمالها متناغمة مع المعايير الوطنية والدولية؛

بالإضافة إلى ذلك، التقى “الصور”  بأعضاء النيابة المنسبين إلى دائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية، وقدم إرشادات لتعزيز دور هيئة النيابة في مجال مكافحة الجرائم والعمل على منع الإفلات من العقاب.

وعلى هامش الاجتماع، التقى النائب العام بقادة الضابطة القضائية في المدينة وشدد على ضرورة تعزيز ملاحقة مرتكبي الجرائم والامتثال لإجراءات البحث والتحقيق.

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الضابطة القضائية النيابة العامة ليبيا نيابة سرت الابتدائية هيئة النيابة

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الوطن الليبية

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