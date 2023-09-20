المنفي يبحث مع دبيبة وتكالة والكبير سبل دعم المدن المنكوبة بشرق ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مساء اليوم الثلاثاء بمكتبه، رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الاجتماع تناول دراسة سُبل دعم المدن المنكوبة في إطار المرجعيات القانونية الحاكمة للمرحلة، وبما يضمن وصول المخصصات المالية لمستحقيها في إطار عالي من الشفافية، التزاماً لتطلعات سكان هذه المدن التي عبروا عنها.

وأكد المنفي، عزمه للدعوة إلى اجتماع عاجل للجنة المالية العليا وتحملها لمسؤولياتها في إطار دعم وثقة المجتمع الليبي والدولي بها.

وعرض رئيس حكومة الوحدة تقريراً مفصلاً عن نسبة إنجاز الحكومة وأجهزتها المختلفة لمقررات اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوع الماضي في مدينة درنة ومدن الجبل الأخضر.

كما تم مناقشة بياناً تفصيلياً عن تواجد فرق الدعم الدولي على الأرض التي تقدمت به عدد من الدول الصديقة والشقيقة والعوائق وسُبل تذليلها.

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