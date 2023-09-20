“الكبير” يطلع على عمل لجنة مواجهة الظروف الطارئة بالمناطق المنكوبة واجراءات توفير السيولة

الوطن| رصد

اطلع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، على عمل لجنة مواجهة الظروف الطارئة بالمناطق المنكوبة واجراءات توفير السيولة، خلال اجتماع بحضور نائب المحافظ مرعي رحيل، ومدراء الإدارات بمصرف ليبيا المركزي.

وقدم الكبير إحاطة حول عمل لجنة الأزمة وعقد اجتماعها بمدينة بنغازي وزيارتها للمناطق المتضررة، والإجراءات العاجلة التي اتخدتها فروع المصارف لعودة عملها.

وبحث الاجتماع آلية نقل فروع المصارف المتوقفة في المناطق المنكوبة إلى مناطق أخرى مجاورة لها لتقديم الخدمات وتذليل الصعاب أمام المواطنين.

وأشاد نائب المحافظ بجهود فريق السيولة الذي نجح في توفير 800 مليون دينار، لفروع مصارف المنطقة الشرقية عبر الجسر الجوي الذي انطلق منذ الثلاثاء الماضي.