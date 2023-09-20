المجلس الأعلى للقضاء الليبي يشكل لجنة للتحقيق في كارثة درنة

أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي المستشار مفتاح محمد القوي، اليوم الثلاثاء، قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الفيضانات التي ضربت مدينة درنة الأسبوع الماضي.

ونص القرار في مادة الأولى على أن تشكل اللجنة من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، المستشار سعد المصراتي، والمستشار حسين الحنش، والمستشار ناجي سالم عيسى، والمستشار سليمان التركاوي المستشار بمحكمة استئناف درنه عضواً.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تتولى اللجنة التحقق والفحص والتحقيق في موضوع الكارثة التي حلت بمدينة درنة للوصول الى النتيجة والحقيقة حول ما حصل والأسباب التي أدت إلى ذلك.

فيما نصت المادة الثالثة على كافة الجهات التعاون مع اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار وإحالة كافة المستندات والوثائق ومحاضر الاستدلال والتحقيق الي اللجنة المذكورة.

وذكر القرار في مادته الرابعة أن اللجنة ستعد تقييماً شاملاً ملخصاً بالنتائج التي توصلت إليها وتحيلها بالسرعة الممكنة إلى المجلس الأعلى للقضاء لإجراء شؤونه فيها.

وكان إعصار دانيال ضرب مناطق شرق ليبيا الأسبوع الماضي وتسبب في فيضانات وسيول عارمة، وتضررت مدينة درنة بشكل كبير بعد انهيار سد درنة ولاقى نحو 3500 شخص مصرعهم وفقد أكثر من 10 آلاف شخص آخرين.

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