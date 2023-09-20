عبدالجليل: الفرق الصحية الأجنبية لازالت تعمل في درنة

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لازالت الفرق الصحية الأجنبية تعمل داخل مدينة درنة، وفق ما أكده وزير الصحة بالحكومة الليبية، عثمان عبدالجليل، اليوم الثلاثاء.

وقال الوزير، في إيجاز صحفي، إن الفرق الصحية الأجنبية مازالت تعمل على الأرض ولا صحة لما يُشاع.

وأضاف، أنّه قام بزيارة إلى المستشفى الميداني الفرنسي والتركي للاطلاع على سير العمل.

وقال الوزير، “طالبنا بعزل المنطقة الواقعة بجانب مسجد الصحابة لكثرة الجثامين فيها وانبعاث الروائح من المكان”، مؤكدًا أنّه “لم يصدر أي قرار إخلاء لأي منطقة”.

وأضاف، “إذا احتاج الأمر فسيكون ذلك من باب الخوف على سكانها”. أكد، وزير الصحة، عدم وجود أوبئة في درنة نتيجة تحلل الجثث.

وقال عبدالجليل، إنّ ما يتم تداوله عن انتشار للأوبئة بدرنة غير صحيح، لافتًا إلى وقوع حالات إسهال وتقيئ لبعض المسعفين بداية وقوع الكارثة. وأكد أن هذا ليس بتسمم بل نتيجة التلوث الناجم عن روائح تحلل الجثث.