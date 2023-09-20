الصغير: الفرق الطبية ببنغازي أعادت مستشفى شيحا المهجور بدرنة للعمل

أكد وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير، أن الأطقم الطبية والطبية المساعدة بنغازي لم تسعفنا الأحداث المتلاحقة لنوفيهم حقهم.

وقال الصغير؛ في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “عندما كنا نحبس الأنفاس والعاصفة تمر ببنغازي ومرت بحمد الله عليها بسلام، كانت حينها أطقمها الطبية وكوادرها الصحية متجهزة للأسوأ”.

وتابع؛ “وكانت في الموعد عندما بدأت الضحايا في المرج ومن ثم في البيضاء حتى حلت الكارثة فجرا بدرنة، فكانوا من أوائل من وصل لعين المكان”.

وختم الصغير موضحًا؛ “ربما غابت أعمالهم وتضحياتهم عن الكاميرات وعن أخبار الصفحات، لكي كمتابع منذ فجر الكارثة رصدت تواجدهم وبأعداد كبيرة واستمروا كذلك فهم من أعاد مستشفى شيحا للعمل بمعية وزير الصحة عثمان عبدالجليل بعد أن كان مهجور تحت الصيانة لسنوات”.