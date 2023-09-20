ليبيا.. العثور على 51 جثة لضحايا إعصار دانيال في 6 أودية في درنة

أعلن مدير مركز طب الطوارئ والدعم فرع طرابلس محمد كبلان، أمس الثلاثاء، العثور 51 جثة لضحايا العاصفة دانيال في ستة أودية في بلدية درنة.

وعثر فريق المركز على 17 جثة بوادي العصاد، أخرج أربعة منها فقط، فيما لم ينجح في إخراج باقي الجثث لصعوبة التضاريس الجبلية.

وأضاف، بحسب تصريح كبلان خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، نقلته صفحة المركز على موقع فيسبوك، أن الفرق انتشلت 20 جثة في وادي لقي بالفتائح، وعثرت أيضا على 14 جثماناً وسط الصخور في شواطئ وديان لوقى وشق الواتر وحلق البطوم في درنة، ونجحت في إخراج ثلاث جثث منها.

ولفت إلى أن فريقا خامسا توصل إلى موقع به جثث عديدة في الساحل الشرقي بوادي درنة، لكن استخراجها يحتاج إلى عمليات حفر دقيقة في نطاق خمسة أمتار في كل الاتجاهات.

وأمس، عقد الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مؤتمرا صحفيا، بخصوص تطورات الأوضاع في المدن المنكوبة بشرق ليبيا.

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وأكد المسماري، أن فرق الإنقاذ الدولية ما زالت تعمل في درنة، ولم يتم طرد أي إعلامي من الموقع، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 10 آلاف ضابط صف وجندي يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ.

وأضاف أن الإحصائيات الرسمية الموثقة للضحايا حتى اليوم تؤكد وفاة ودفن 3332 شخصاً، مشيراً إلى هناك هناك جثث تم دفنها دون التعرف عليها، وقد يكون هؤلاء في تعداد المفقودين، لافتاً إلى أن النيابة العامة ووزارة الصحة تقوم بتصوير الجثث قبل دفـنها للتعرف عليها من ذويهم.

وذكر المسماري أن حي البلاد بالكامل جرفته الفيضانات وهو موجود حاليا في عمق البحر، مشيراً إلى أن السيول افقدت ليبيا عشرات الخبرات من الأطباء والمهندسين وغيرهم فصنع سميتو وحده فـقد 35 مهندسا وفني تشغيل.