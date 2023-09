فاجعة درنة.. غوتيريش يعتبرها ضحية عجز القادة، وتضامن قطري تركي مع الشعب الليبي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن ضحايا الفيضانات والسيول في درنة سقطوا نتيجة الصراع والفوضى المناخية وعجز القادة المحليين.

وتابع غوتيريش خلال كلمته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك إن الكارثة جاءت بعد سنوات من الحرب والإهمال، قائلا: “أهل درنة عاشوا وماتوا في بؤرة من اللامبالاة”.

وأشار غوتيريش إلى فقدان الآلاف حياتهم في فيضانات هائلة غير مسبوقة، وأنهم كانو ضحايا القادة الذين خذلوهم في إيجاد سبيل للسلام.

وأشار الأمين العام إلى أن درنة تصور بشكل محزن حالة العالم اليوم، وهي فيضان من انعدام المساواة والظلم وعدم القدرة على مواجهة التحديات.

من جانبه، عبّر أمير دولة ‎قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن تضامنه مع الشعب الليبي بشأن ضحايا والفيضانات التي اجتاحت شرق البلاد قبل أسبوع.

فيما ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الفيضانات المأساوية في ‎شرق ليبيا، أودت بحياة الآلاف من الأشخاص.

وفي السياق نفسه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده اتخذت إجراءات فورية لمساعدة ليبيا في مواجهة دمار الفيضانات والسيول.

وأفاد أردوغان بإرسال مساعدات مكونة من 3 سفن و3 طائرات و567 شخصًا ومئات الآليات وآلاف الأطنان من المواد الغذائية والصحية.

وتابع أردوغان أنه إلى جانب الوقوف مع الضحايا والمظلومين في أي مكان في العالم، فإن أنقرة لن تترك الشعب الليبي وحده.

