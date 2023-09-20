مباحثات ليبية إيطالية لبحث سبل إعادة تأهيل البنية التحتية في درنة

بحث وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، بدرالدين التومي مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جيانلوكا البريني، آفاق تنسيق جهود الاستجابة في التعامل مع تداعيات أزمة الفيضانات والسيول بالمنطقة الشرقية جراء العاصفة دانيال، لا سيما فيما يتعلق بمواصلة أعمال البحث والإنقاذ وانتشال الجثث وتحديد الأولويات وإعادة الإعمار.

وحسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع فيسبوك، أمس الثلاثاء، أعرب التومي، الذي يرأس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، عن تقديره للبعثة الدبلوماسية الإيطالية وللحكومة والشعب الإيطالي على دعمهم العاجل وفي كل المجالات.

وتطرق اللقاء إلى ملف إعادة تأهيل البنية التحتية في درنة، ومنها ميناء المدينة، وتنفيذ مشروع إنشاء جسر يربط شرق المدينة بغربها، وتقديم التدريبات وورش العمل المشتركة لتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ في ليبيا.

وأمس، أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، ارتفاع عدد ضحايا العاصفة دانيال في المنطقة الشرقية إلى 3332 وفاة، مشيراً إلى دفن عدد من الجثث دون التعرف على هوية أصحابها.

وأعلن مدير مركز طب الطوارئ والدعم فرع طرابلس محمد كبلان العثور 51 جثة لضحايا العاصفة دانيال، في ستة أودية في بلدية درنة.

Trending وزارة التعليم: 114 مدرسة تضررت جراء السيول بشرق ليبيا

وعثر فريق المركز على 17 جثة بوادي العصاد، أخرج أربعة منها فقط، فيما لم ينجح في إخراج باقي الجثث لصعوبة التضاريس الجبلية.

وأضاف كبلان أن الفرق انتشلت 20 جثة في وادي لقي بالفتائح، وعثرت أيضا على 14 جثمانا وسط الصخور في شواطئ وديان لوقى وشق الواتر وحلق البطوم في درنة، ونجحت في إخراج ثلاث جثث منها.