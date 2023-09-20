تهديد مريب يقتحم المناطق الساحلية.. والخبراء يحذرون

أكد خبراء بيئيون أن الفيضانات الكبرى تشكل واحدة من التحديات الرئيسة التي تواجه العالم بشكل متزايد، خصوصا في ظل تغيرات المناخ، وأن هذا التصاعد المقلق في معدلات الفيضانات سيمثل تحديًا كبيرًا للمدن الساحلية حول العالم. فكيف يمكن أن نحمي مدننا ومجتمعاتنا؟

يبدو أن الصراع بين البيئة والبشر لن ينتهي، فمن حرائق إلى زلازل، إلى تصاعد في وتيرة تشكل الأعاصير والفيضانات. فبعد أن كانت توقعات علماء فقط باتت اليوم تطل علينا بواقع لا يمكن تجاهله.

فهذه التحديات المناخية تلوح في الأفق دون توقف لتهدد وبشكل متزايد المدن الساحلية بعد درنة في ليبيا.

فهل فكرنا يوماً في ماذا سيكون مصير هذه المدن؟

هذا السؤال أجابت عليه دراسة أميركية حديثة تشير إلى توقع ارتفاع كبير في معدل تشكل الفيضانات الكبرى في المستقبل القريب.

واستخدمت الدراسة بيانات أكثر من 300 مقياس للمد والجزر حول العالم، لتقدير مستويات سطح البحر المتوقعة في المستقبل.

وتمت مراعاة توقعات ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية وتأثيرها على مستوى سطح البحر.

يعني هذا أن سكان المدن الساحلية حول العالم سيكونون عرضة لمخاطر أكبر بشكل كبير، ما يفرض ضرورة الاهتمام الهندسي والمعماري بتخطيط المدن أو إجراء تعديلات على المناطق الساحلية منها.

والبيانات الناتجة عن ارتفاع مستوى سطح البحر بسبب ذوبان الجليد، وتمدد المياه البحرية وآثار التغير المناخي تعد ضرورية للسلطات حول العالم، خاصة الهيئات الهندسية التي تصمم وتبني هياكل مثل السدود البحرية والجدران البحرية وحواجز الأمواج لحماية المجتمعات من الفيضانات الشديدة.

ووفق الخبراء، فإنه يتعين على الحكومات والمجتمع الدولي دعم تعزيز البنية التحتية الساحلية، لحماية المدن والمجتمعات من تأثيرات هذا الخطر المتصاعد.

ويقول حول هذا الموضوع المهندس المعماري فايز جزماتي في حديث لبرنامج الصباح على “سكاي نيوز عربية”: