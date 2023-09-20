رصد هزة أرضية قبالة شواطئ طبرق اليوم

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل عن هزة أرضية وقعت في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، بقوة 4.6 درجة على مقياس “ريختر” في منطقة بالبحر المتوسط قبالة ساحل طبرق.

وقال المركز على موقعه الإلكتروني إن الهزة التي سُجلت في الساعة 03:33 صباحا بتوقيت ليبيا .

وأشار المركز إلى أن الهزة كانت على بعد 69 كيلومترا شمال شرق ساحل طبرق، وعلى عمق عشرة كيلومترات.

وفي السياق، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، وقوع هزة أرضية بقوة 4,4 على مقياس ريختر اليوم الأربعاء.

وأوضح أن الهزة وقعت في تمام الساعة الرابعة والنصف فجرا، وشعر بها سكان غالبية المحافظات، مشيرا إلى أنها وقعت على بعد 265 كيلومترًا شمال غرب مطروح شمال غرب البلاد وعلى عمق 13 كيلومترًا .