رؤية تكشف حقيقة تعرض مناطق في ليبيا لإعصار متوسطي جديد

علقت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، حول مايتردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض مناطق شمال ليبيا إلى تأثير إعصار متوسطي أقوى من إعصار دانيال الذي إجتاح الشمال الشرقي الأسبوع الماضي مؤكدة الى أنها مجرد شائعات .

ونفت مؤسسة رؤية كل هذه الإشاعات مؤكدة بأن نماذج الطقس العددية تلمح إلى إحتمالية تأثر شمال البلاد بكتلة باردة قطع مصحوبة بهطول أمطار لازالت متغيرة التوقعات وإنخفاض في درجات الحرارة خاصة على المرتفعات الجبلية مع طقس خريفي معتاد.

ولفتت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، الى أنه في حال وجود أي متغیرات سيتم الاعلان عنها .

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح إعصار “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا مخلفا دمارا كبيرا، سارعت على إثره العديد من الدول لإرسال فرق متخصصة للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وانتشال الجثث التي انتشرت بالآلاف خاصة في درنة.

وخلف الإعصار والفيضانات الناجمة عنه أيضا 11 ألفا و470 قتيلا و10 آلاف و100 مفقود، و40 ألف نازح شمال شرقي البلاد، وفقا لأرقام نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، في 16 سبتمبر الجاري.