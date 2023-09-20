زيادة في درجات الحرارة.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الاربعاء 20 سبتمبر 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 20 سبتمبر 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، يشهد الطقس زيادة في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي ،بينما الطقس دون تغير على باقي مناطق ليبيا.

راس اجديرحتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط من مساء يوم الغد على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31–37)مْ, وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على مناطق الجبل الأخضر ، مع ظهور ضباب أثناء الليل و في الصباح الباكر ليوم الغد على المرج و الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-31)مْ.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على غدامس والحمادة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-38)مْ،

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-35)مْ.