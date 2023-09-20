مركز الاستشعار الليبي يوضح بشأن رصد هزة أرضية قبالة شواطئ طبرق

أكد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، اليوم الاربعاء عن تسجيل محطات الرصد العالمية هزة أرضية صباح هذا اليوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023م على تمام الساعة 3:33 فجراً بالتوقيت المحلي لليبيا.

وأشار المركز الليبي الى أن الهزة بلغت قوتها 4.5 درجة على مقياس الزلازل, ويقع المركز السطحي للزلزال بالبحر المتوسط قبالة السواحل الشرقية لليبيا بعمق 10 كيلومتر , ويبعد حوالي 71 كيلومتر شمال مدينة طبرق.

ولفت المركز الليبي للاستشعار عن بعد على أن هذه المنطقة تعرف بنشاطها الزلزالي, حيث هذه المنطقة تعتبر منطقة تصادم بانزلاق الصفيحة الأفريقية تحت الصفيحة الأوراسيوية.

وقال المركز :”نظرا لبعد المركز السطحي لهذه الهزة الأرضية عن منطقة اليابسة بليبيا وكذلك القوة المتوسطة لهذه الهزة الأرضية فمن المتوقع أن لايكون لها تأثير”.

يذكر أنه قد شعر بالهزة بعض السكان في مدينة طبرق.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل عن هزة أرضية وقعت في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، بقوة 4.6 درجة على مقياس “ريختر” في منطقة بالبحر المتوسط قبالة ساحل طبرق.

وقال المركز على موقعه الإلكتروني إن الهزة، التي سجلت في الساعة 03:33 صباحا بتوقيت ليبيا، كانت على بعد 69 كيلومترا شمال شرق ساحل طبرق، وعلى عمق عشرة كيلومترات.

وشعر بهذه الهزة سكان الساحل الشرقي الليبي في منطقتي القعرة وكمبوت الواقعتين على بعد 30 و50 كيلومترا من طبرق، على الترتيب، حسب شهادة الناشط من المدينة عيسى بومراح.