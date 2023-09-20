العباني: الإهمال في صيانة سدود درنة كان السبب المباشر في الكارثة

أكد عضو مجلس النواب، محمد العباني، أن “الإهمال في صيانة سدود درنة كان سببًا في انهيارها جراء الإعصار دانيال”.

وقال «العباني»، في تصريح صحفي، إن “الإعصار كان سببًا في انهيار سدين، ولكن الإهمال في صيانة وإدارة تلك السدود هو السبب المباشر في هذه الكارثة”.

وتساءل، “أين ذهبت الميزانيات السابقة لصيانة السدود؟ ولماذا لم تجر الصيانة؟”، مجيبًا “فلو تمت الصيانات لما انهارت السدود”.

وأضاف؛ “لابد من محاسبة كل المسؤولين السابقين في المدينة، وكل من تولى إدارة درنة خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية”.

وأشار إلى أنه يدعم “من يُطالبون بمحاسبة المسؤولين السابقين حتى تشكيل المجلس الحالي في درنة”.

وختم موضحًا، أن “المسؤولية تبدأ من آخر من جلس على الكرسي، في المجلس البلدي درنة، والتحقيق معه وجمع الأدلة والبحث عن الوقائع”.