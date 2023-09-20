منظمة أطباء بلاء حدود: درنة الآن أكثر هدوءا وسنواصل تقديم الدعم اللازم

أكّدت المنسقة الطبية لمنظمة أطباء بلا حدود في ليبيا،مانويل كارتون، عودة الهدوء والإستقرار إلى مدينة درنة قائلة “في درنة، أصبح الوضع الآن أكثر هدوءاً مقارنة بحالة الفوضى التي وجدناها قبل بضعة أيام، في الأيام الأولى التي أعقبت العاصفة”.

كما كشفت مانويل كارتون، في مقابلة صحفية، أبرز أنشطة المنظمة في مدينتي درنة وسوسة، بعد أسبوع من الدمار الذي خلفته العاصفة دانيال.

وأوضحت المنسقة الطبية لمنظمة أطباء بلا حدود أن الفوضى التي كانت تعاني منها جميع منظمات الإغاثة والمتطوعين قد قلت كثيرا” مؤكدة أن الأمر”يبدو الأمر أشبه بالهدوء بعد العاصفة. الأشياء الصغيرة في المدينة تعود ترى المزيد من المتاجر الصغيرة مفتوحة والمدينة تتغير، وأنا متأكدة من أنها ستستمر في التغيير”.

من جهة أخرى أفادت كارتون “سوف تقدم فرقنا الدعم الكامل لمركزين للرعاية الصحية العامة على جانبي المدينة.”مضيفة “سندعم أيضًا مركزًا صحيًا آخر وسنركز على الأمراض المزمنة وبالطبع الصحة العقلية. وسنعمل أيضًا على تشغيل عيادات متنقلة لتوفير رعاية الصحة العقلية في المواقع التي يقيم فيها النازحون، وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي. وسيقوم متخصصو المياه والصرف الصحي لدينا أيضًا بإجراء تقييم شامل بالتعاون مع المنظمات الأخرى الموجودة على الأرض.”