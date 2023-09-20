السلامة الوطنية تعلن الانتهاء من مهام فرقها في درنة

العنوان-درنة

أعلنت هيئة السلامة الوطنية انتهاء مهمة الفرق التي أرسلتها من جميع فروعها إلى درنة، للمعاونة في جهود البحث والإنقاذ بالمدينة التي ضربتها العاصفة “دانيال” مطلع الأسبوع الماضي.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب لها، إن الفرق ستشرع في العودة إلى مناطقها اليوم الأربعاء، حسب بيان عبر صفحتها بـ فيسبوك.

ووصل عدد ضحايا العاصفة “دانيال” في المنطقة الشرقية إلى 3332 وفاة، وفق ما أعلنه الناطق باسم القائد العام، اللواء أحمد المسماري، أمس الثلاثاء، مشيرًا إلى دفن عدد من الجثث دون التعرف على هوية أصحابها.