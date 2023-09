تواصل فرق الإنقاذ الدولية والمحلية أعمال البحث وانتشال الضحايا في مدينة درنة بعد أن مضى 9 أيام على وقوع الكارثة.

وغادر فريقا الإنقاذ الإسباني واليوناني المناطق المنكوبة بعد إعلان انتهاء مهامهما في البحث عن ناجين تحت أنقاض الطوفان الذي جرف درنة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة اليونانية”ERT”، أن طائرة شحن عسكرية من طراز سي-130 أعادت أعضاء فريق الإنقاذ المكوّن من 13 فردًا إلى اليونان.

من جانبه، أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عن شكره لفريق الإنقاذ الإسباني الذي أعلن انتهاء عمله في درنة وسوسة، والذي تعاون في عمله مع مركز طب الطوارئ والدعم.

وثمّن الدبيبة العمل المستمر من باقي فرق الإنقاذ التي هبت للمساعدة من مختلف دول العالم فور وقوع الكارثة التي حلّت بدرنة ومدن الجبل الأخضر.

من جانبه، نفى رئيس فريق الإنقاذ التونسي بليبيا طارق الوسلاتي في تصريح صحفي أي نية لهم للانسحاب من درنة قبل إتمام المهام الإغاثية بالمدينة.

وأكد الوسلاتي انتشال جميع الجثث التي كانت محصورة في المنازل، معتبرا أن الأمل بالعثور على ناجين أصبح علميا “شبه معدوم”.

وفي السياق نفسه، أكد رئيس فريق إدارة الطوارئ والكوارث التركي “آفاد” حمزة تاشدلن مواصلتهم عملهم بالتنسيق مع المؤسسات والمنظمات العامة، معربا عن شكره لرفقائهم من الفرق الأخرى في درنة.

ويتزامن هذا مع إعلان السفارة الإيطالية لدى ليبيا وصول طائرة لمطار الأبرق، تحمل على متنها 12 فنيًا، و60 من رجال الإنقاذ في درنة.

محليا، أعلنت هيئة السلامة الوطنية انتهاء مهامها في درنة مؤكدة سلامة كل عناصرها في ظل انقطاع الاتصالات على كامل المدينة.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post فرق إنقاذ محلية ودولية تغادر درنة، والأتراك يستمرون بعناصر إضافية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار