مركز طب الطوارئ ينتشل 51 جثة من أودية في درنة

العنوان-درنة

أعلن مدير مركز طب الطوارئ والدعم فرع طرابلس محمد كبلان العثور 51 جثة لضحايا العاصفة “دانيال” في ستة أودية في بلدية درنة.

وعثر فريق المركز على 17 جثة بوادي العصاد، أخرج أربعة منها فقط، فيما لم ينجح في إخراج باقي الجثث لصعوبة التضاريس الجبلية، حسب تصريح كبلان خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء.

وأضاف كبلان أن الفرق انتشلت 20 جثة في وادي لقي بالفتايح، وعثرت أيضا على 14 جثمانا وسط الصخور في شواطئ وديان لوقى وشق الواتر وحلق البطوم في درنة، ونجحت في إخراج ثلاث جثث منها.

ولفت إلى أن فريقا خامسا توصل إلى موقع به جثث عديدة في الساحل الشرقي بوادي درنة، لكن استخراجها يحتاج إلى عمليات حفر دقيقة في نطاق خمسة أمتار في كل الاتجاهات.