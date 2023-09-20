الاتحاد الأوروبي يعلن عن خرائط عبر قمر إصطناعي لدعم فرق الإنقاذ في ليبيا

الوطن| متابعات أعلن الاتحاد الأوروبي بدء إنتاج خرائط جغرافية محدثة عبر قمر صناعي تابع له، لدعم فرق الإنقاذ المحلية والدولية العاملة بمدن شرق ليبيا لمساعدة منكوبي الفيضانات. وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي إن “القمر الصناعي (كوبرنيكوس) التابع للاتحاد الأوروبي يقوم بإنتاج خرائط توفر معلومات جغرافية مكانية ضرورية لمساعدة فرق الإنقاذ على التنسيق ودعم الأشخاص الأكثر تضرراً”. ويأتي ذلك “دعماً للاستجابة للفيضانات المأساوية التي ضربت ليبيا “، وفق البيان الأوروبي.

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