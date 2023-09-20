«طب الطوارئ والدعم»: عثرنا على 17 جثة بوادي العصاد وانتشلنا 4 منها

أكد الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم، محمد كبلان، عثور فرق الإنقاذ على 17 جثة بوادي العصاد، وانتشال 4 منها.

وقال «كبلان»؛ في تصريح صحفي، إنه “استعصى انتشال البقية لصعوبة تضاريس المنطقة، وقد أبلغت الجهات المختصة للتدخل سريعا وانتشالها”.

وأضاف أن “فرق المركز انتشلت 20 جثة بوادي الفتايح، و3 جثث من أصل 14 جثة داخل المنطقة بين وادي لوقي وحلق البطوم”.

وأشار إلى “ضرورة تدخل الفرق المختصة وانتشال بقية الجثث لعدم توفر الإمكانيات اللازمة لفرق المركز”.

وتابع «كبلان» أن “فرق الرعاية الطبية قدمت خدماتها لـ100 حالة خلال 24 ساعة الماضية، ووفرت المستلزمات الطبية لمستشفيات الفتايح و سوسة والبياضة، إضافة إلى المركز الصحي الأثرون”.

وختم موضحًا أنه “في حين قدمت فرق الإغاثة المساعدات اللازمة لـ 188 عائلة داخل درنة وسوسة، إضافة إلى العائلات النازحة في مدينتي مصراتة و طرابلس”.