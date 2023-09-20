منذ بداية الأزمة.. فرق الإنقاذ التونسية تنتشل 52 جثة وتجري 343 عملية إسعاف في درنة

العنوان-درنة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن فرق الإنقاذ المرسلة إلى مدينة درنة تمكنت من انتشال 52 جثة جراء الفيضانات التي اجتاحت مدن ومناطق شرق ليبيا.

وأكدت الوزارة – في بيان لها عبر موقعها الالكتروني – أن فريق الوحدة المختصة للحماية المدنية التونسية المرسل إلى المناطق المتضررة من السيول شرق ليبيا قام بإجراء 343 عملية إسعاف بالمستشفى المتنقل الذي تم تنصيبه بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي، بهدف تقديم الرعاية الطبية الضرورية للمصابين.

كما تم تنفيذ 43 عملية ضخ مياه من المنازل والمحلات التجارية التي تضررت جراء الفيضانات، بهدف استعادة الحياة الطبيعية للمتضررين وفقا لما نشرته وزارة الداخلية التونسية.