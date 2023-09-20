الشحومي: تداعيات الإعصار فتحت شهية الجميع نحو كعكة الإنفاق على الإعمار

ليبيا – شدد أستاذ التمويل بجامعة نوتنجهام ترنت ببريطانيا ومؤسس سوق المال الليبي سليمان الشحومي على ضرورة إنشاء مجلس إعمار موحد في ليبيا يتكون من مستقلين وخبراء مع الاستفادة من خبرات البنك الدولي لتقديم نموذج تنموي متكامل.

الشحومي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، قال إن تداعيات الإعصار فتحت شهية الجميع نحو كعكة الإنفاق على الإعمار، مشيرا إلى أن مجلس النواب أكد أنه سيشرف على المشروعات المخصصة لهذا المجال.

ولفت إلى تشديد المجلس الرئاسي على أن إعادة الإعمار ستكون عبر مؤسسات الدولة.