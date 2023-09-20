ليبيا.. مصرع 406 مهاجرين غير شرعين في إعصار درنة

لقى 406 مهاجرين على الأقل مصرعهم حفتهم في مدن شرق ليبيا جراء الفيضانات العارمة والسيول التي صاحبت مرور العاصفة دانيال.

وأشارت المنظمة الدولية للهجرة، في بيان أمس الثلاثاء عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن إجمالي الوفيات بلغ أربعة آلاف شخص تقريبا.

وأوضحت أن 406 مهاجرين لقوا حتفهم جراء العاصفة دانيال، بينهم 250 مصريا و150 سودانيا، مشيرة إلى أن ستة مواطنين من بنغلاديش من بين المفقودين حتى الآن.

ولفتت إلى وجود معلومات تفيد بتسجيل 150 حالة تسمم بسبب تلوث مياه الشرب، مع تسجيل 55 حالة إصابة لأطفال بسبب تلوث المياه في مدينة درنة وحدها.

وقدرت منظمة الهجرة الدولية أن ما يقرب من 40 ألف شخص نزحوا في شرق ليبيا، بينهم 30 ألفاً في مدينة درنة وحدها، فيما جرى تحويل عديد المدارس إلى ملاجئ موقتة لاستقبال العائلات النازحة في المناطق المتضررة.

ولفتت إلى أن الجسور المدمرة والطرق المقطوعة تعيق بشكل كبير سلاسل توريد الغذاء المحلية، والوصول إلى المحال التجارية ما تسبب في نقص الغذاء.

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وأوضح برنامج الغذاء العالمي أن غياب بيانات موثوقة محدثة عن تأثير الفيضانات بسبب تحديات الوصول يؤخر جهود الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها في المناطق المنكوبة.