وزارة الحكم المحلي الليبية تبدأ تحليل مياه آبار درنة لتحديد صلاحيتها

أعلنت وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، بدء أعمال تحليل مياه الآبار في درنة.

وباشر فريق فني بالإدارة العامة للإصحاح البيئي أخذ عينات من الآبار لإجراء مجموعة من التحاليل والاختبارات عليها.

وحسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، سيعمل الفريق على تصنيف الآبار ملوثة أو غير ملوثة لوضع التدابير الصحية بشأنها.

والأحد الماضي، أجرى فريق قسم الكلور ومراقبة جودة المياه بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي اختبارات كيميائية لتحديد جودة المياه بمدينة البيضاء وخلوها من التلوث، وذلك رفقة مكتب الإصحاح البيئي.

وقال مدير مكتب الإعلام بالشركة محمد كريم لمنصة حكومتنا، إن هذه الإجراءات تأتي لإتمام تعقيم الخزانات في أحياء البيضاء، موضحا أن أغلب النتائج الأولية جيدة.

والأحد الماضي، أجرى فريق قسم الكلور ومراقبة جودة المياه بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي رفقة مكتب الإصحاح البيئي، اختبارات كيميائية لتحديد جودة المياه بمدينة البيضاء وخلوها من التلوث.

وقال مدير مكتب الإعلام بشركة المياه والصرف الصحي محمد كريم لمنصة حكومتنا، إن هذه الإجراءات تأتي لإتمام تعقيم الخزانات في أحياء مدينة البيضاء.

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وحذر مدير مركز البيضاء الطبي رئيس لجنة الطوارئ الصحية بالبلدية عبدالرحيم مازق، يوم الخميس الماضي، من تلوث مياه الشرب في المناطق المنكوبة جراء تحلل الجثث واختلاط مياه الأمطار والسيول بالآبار.

وطالب بضرورة البدء في حملة تطعيمات عاجلة لكل من فرق وأطقم الإنقاذ والسكان بالمنطقة المنكوبة شرق ليبيا جراء العاصفة دانيال.