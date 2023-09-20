الدبيبة يبحث مع قائد “أفريكوم” تداعيات الأوضاع في درنة

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية،عبدالحميد الدبيبة،مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” الجنرال مايكل لانجلي،الذي وصل إلى طرابلس اليوم.

وبحث الاجتماع الذي كان بحضور المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند ورئيس الأركان العامة، محمد الحداد،تداعيات الأوضاع في درنة.

وركز الدبيبة ولانجلي خلال لقائهما، على تنظيم آلية الدعم الأمريكي للمناطق المنكوبة شرق البلاد عبر حكومة الوحدة وأجهزتها التنفيذية وفرقها الميدانية في المنطقة الشرقية.

وأكد الدبيبة، على أهمية التنسيق والتعاون مع الحكومة الأمريكية ومنظماتها الموجودة في ليبيا لرفع الضرر الذي لحق بالأهالي في المناطق المتضررة والمساهمة في عودة التنمية والاستقرار للمنطقة.

كما تطرق الطرفان إلى ملفات تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب، وتطورات الوضع السياسي والأمني الذي تعيشه دول الجوار الأفريقية وتداعياتها على أمن واستقرار ليبيا.