مركز أويا للدراسات الاقتصادية: مدينة درنة تحتاج إلى خطة عاجلة بمبلغ 12 مليار دولار

ليبيا – قال مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبولسين، إن مدينة درنة تحتاج إلى خطة عاجلة بمبلغ 12.2 مليار دولار لأننا بحاجة إلى مدينة جديدة مع إقامة بنية تحتية وبناء سدود جديدة.

أبو لسين وفي تصريحات خاصة لموقع “الغربي الجديد”،أوضح أن ملف إعادة الإعمار بحاجة إلى حكومة موحدة واستقرار سياسي وتوفير الأموال وصرفها بكل شفافية مع الإفصاح الكامل مع متابعة الأجهزة الرقابية.

وأشار إلى وجود مخاوف من إهدار الأموال المخصصة لإعادة الإعمار في حال استمرار الانقسامات.